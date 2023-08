Malesseri e nausea tra commessi e clienti, evacuato negozio di bricolage

Attimi di apprensione in un negozio di bricolage alle periferia della città nel primo pomeriggio di oggi: all’interno del punto vendita una decina di persone ha manifestato sintomi da intossicazione, con disturbi, malesseri e respirazione difficoltosa.

In totale, nove tra dipendenti e clienti sono stati soccorsi. Per due di loro è stato necessario il trasporto all’ospedale per accertamenti, ma le condizioni non destano preoccupazione. La prima ipotesi sulle cause, ancora da verificare, sarebbe stata la dispersione nell’aria di qualche sostanza urticante. Forse uno spray al peperoncino per la sicurezza personale, che sarebbe stato tolto dalla confezione e provato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi del 118, la polizia locale e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Il punto vendita è stato temporaneamente evacuato.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà