Al via il bando per l’acquisto di bici elettriche. Incentivi più alti per chi rottama l’auto

Contributi a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, entrambe a pedalata assistita. È la misura messa in campo dalla Regione Emilia-Romagna – presentata stamattina in municipio dall’assessore comunale Serena Groppelli – per incentivare la mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani.

Viene riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del contributo ai cittadini che dimostrino di aver rottamato l’auto successivamente al 1° gennaio 2023. Il bando è rivolto ai residenti nei 207 Comuni della regione situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PMIO, NOx), aderenti al Piano regionale per la qualità dell’aria. L’obiettivo primario è la riduzione delle concentrazioni di smog.

Possono presentare domanda ai fini della concessione del contributo le persone fisiche maggiorenni, intestatarie della ricevuta fiscale di acquisto. Qualora il richiedente intenda avvalersi della maggiorazione del contributo a seguito della rottamazione di un’auto, dovrà risultare intestatario o cointestatario del veicolo rottamato e del certificato di rottamazione.

Per il contributo senza rottamazione di un’autovettura, si prevede una somma fino a 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e fino a 1.000 euro per una cargo bike a pedalata assistita. Il contributo non potrà superare il 50% del costo del mezzo. Con la rottamazione di un’autovettura, invece, il sostegno sale fino a 700 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e a 1.400 euro per una cargo bike a pedalata assistita, con il vincolo di non oltrepassare il 70% del costo del mezzo.

Modalità di trasmissione delle domande – La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, seguendo la procedura guidata dell’applicativo informatico che sarà aperto dal 20 settembre 2023, cui si potrà accedere tramite le proprie credenziali Spid, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (Cns).

Termini di presentazione delle domande – Per il primo anno di contribuzione: dal 20 settembre 2023 alle ore 14.00 ed entro il 28 dicembre 2023 alle ore 12. Per il secondo anno di contribuzione: dal 9 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 alle ore 12. Per il terzo anno di contribuzione: dal 9 gennaio 2025 ed entro il 1° luglio 2025 alle ore 12. Qui tutte le informazioni per candidarsi al finanziamento.