Ispettorato micologico Ausl: nuovi orari e modalità di accesso dal 1 settembre

Nuovi orari e modalità di accesso per l’Ispettorato micologico dell’Azienda Usl di Piacenza nel periodo compreso fra venerdì 1 settembre e giovedì 30 novembre.

Ambulatorio Ispettorato micologico di Piacenza (piazzale Milano 2, accesso dal cortile, locale 1.17):

– lunedì mattina dalle 9 alle 13

– venerdì mattina dalle 9 alle 13

L’ambulatorio è raggiungibile allo 0523.317507

Ambulatorio Ispettorato micologico di Fiorenzuola d’Arda (via San Rocco 39)

– giovedì mattina dalle 9 alle 13

Accesso straordinario:

con prenotazione telefonica al numero 348.3111720, è possibile un accesso straordinario agli ambulatori, oltre agli orari e al periodo sopra indicati, sia per l’ambito della raccolta privata sia per il commercio e la somministrazione.

Autoconsumo (certificazioni):

l’Ispettorato micologico resta a disposizione di tutti i raccoglitori per certificare gratuitamente i funghi raccolti, fornire indicazioni sul corretto utilizzo alimentare delle varie specie e sulle modalità di conservazione più adatte (negli orari di apertura al pubblico)

Commercio e somministrazione (certificazioni):

Per quanto riguarda il commercio e somministrazione in pubblico esercizio, i funghi spontanei devono essere certificati. L’Ispettorato micologico è a disposizione per il controllo e certificazione gratuita dei funghi destinati alla vendita o alla somministrazione, negli orari e secondo le modalità sopra indicate.