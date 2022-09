Ausl, iniziato il trasloco del reparto di Diabetologia a piazzale Milano

Inizia oggi, venerdì 16 settembre, il trasloco del reparto di Diabetologia che, come già annunciato, si sposta dall’attuale collocazione in ospedale alla nuova sede al primo piano del blocco C di piazzale Milano 2.

L’azienda sanitaria fa sapere in una nota che le attività cliniche sono state quindi riprogrammate per consentire il trasferimento di tutti gli arredi e le attrezzature sanitarie.

Il trasloco sarà completato nella mattina di lunedì 19 settembre. Dalle ore 14 l’attività sarà a regime nei nuovi ambulatori. I pazienti che hanno appuntamenti nella prima settimana di presenza nella sede di piazzale Milano sono stati avvertiti telefonicamente o via sms del cambiamento già annunciato nei mesi scorsi.

Intanto l’Azienda Usl di Piacenza si è confrontata con l’amministrazione comunale di Piacenza per individuare le modalità di accesso più funzionali agli utenti del reparto di Diabetologia.