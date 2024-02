Taglio del nastro per il nuovo day hospital di ematologia: in carico 1.300 pazienti all’anno

“Il nuovo ospedale si farà, ma nel frattempo facciamo di tutto per migliorare i servizi già esistenti”. È con queste parole, su uno dei progetti più attesi da parte dell’amministrazione comunale, che la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha salutato il day hospital di Ematologia attivo nella nuova collocazione che ora si trova nell’edificio 7/A del nucleo antico dell’ospedale di Piacenza lasciato libero dal reparto di Diabetologia dallo scorso 2 ottobre. L’intervento di restyling dei locali ha permesso di riqualificare i 500 metri disponibili creando un’ampia sala d’attesa, tre locali per la somministrazione di terapia con 12 posti complessivi, una stanza di degenza e cinque ambulatori per le visite, nonché altri ambienti (accettazione sala ecografia, infermeria e preparazione farmaci) che completano i fabbisogni dell’attività clinica e assistenziale.