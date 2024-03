Confindustria e Ausl, evento sul lavoro: “Promuovere stili di vita salutari nelle aziende”

Venerdì 15 marzo si è tenuto l’evento organizzato da Ausl Piacenza e Confindustria riservato a imprenditori, manager ma anche professionisti della salute e della medicina, per promuovere la salute sul luogo di lavoro seguendo le linee del programma PP3 della Regione Emilia-Romagna: diffondendo la cultura della prevenzione e la sensibilizzazione dei propri collaboratori sugli stili di vita corretti.

Di che cosa si tratta – “PP3 sta per “Programma Predefinito 3”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025″, spiega Maria Teresa Cella, responsabile regionale PP3 della Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ausl Piacenza.

“Si tratta di un programma del tutto volontario che si sta progressivamente diffondendo tra le aziende della nostra regione, raggiungendo alla fine del 2023 oltre 200 aziende aderenti – prosegue – È attuato attraverso la locale Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e si può aderire compilando il forum online sul sito dell’Ausl di Piacenza. Grazie alla figura del medico competente viene avviato un processo partecipato, con cui l’azienda si fa motore attivo per orientare in modo positivo le abitudini di vita dei lavoratori e migliorare le conoscenze in tema di salute dei propri collaboratori. Tutte le aziende possono partecipare, ciascuna con i propri obiettivi e con le proprie capacità, e su questo Ausl può aiutare a comprendere la via migliore per la propria impresa”.

Il convegno è stato coordinato da Ivano Poggi, caposezione Industrie del welfare di Confindustria Piacenza assieme alla partecipazione di Maria Teresa Cella e Rosalia Sgorbati, entrambe della Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ausl Piacenza. Importanti anche i contributi di Lorenzo Brasi, Responsabile Processo Aziende e Prevenzione INAIL- Piacenza e la testimonianza di Massimo Mattarello CFO Group e Responsabile HR Settima Meccanica, importante azienda del territorio che ha già aderito al programma PP3 e ha raccontato la propria esperienza.

Infine, le conclusioni sono state affidate al direttore di Confindustria Piacenza, Luca Groppi, che ha inserito la promozione della salute sul luogo di lavoro all’interno del contesto dei bilanci di sostenibilità.