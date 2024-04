Confindustria Piacenza, ecco la giunta che affiancherà il nuovo presidente Parenti

Tre nuovi ingressi e due conferme per la giunta che da giugno affiancherà il futuro presidente di Confindustria Piacenza. Per Valter Alberici ed Erika Colla c’è stata la riconferma al secondo mandato, mentre entrano Maria Angela Spezia, Lorenzo Marchi e Alessandro Squeri.

Nicola Parenti, presidente designato, ha presentato la sua squadra, le deleghe “volte ad anticipare i cambiamenti” e anche le linee del suo mandato. Il consiglio generale dell’associazione datoriale riunito ha dato il via libera, ora il prossimo appuntamento è per il 30 maggio dove l’organigramma avrà il voto definitivo da parte dell’assemblea elettiva dei soci. L’approvazione ieri è stata a larghissima maggioranza da parte del consiglio generale.

Le deleghe

Valter Alberici (Allied Spa) ed Erika Colla (Colla Spa) sono in giunta dal 2020 al fianco di Francesco Rolleri, presidente uscente, per loro la riconferma con Alberici che conserva la delega all’innovazione ed education, mentre a Colla vengono assegnate internazionalizzazione e attrazione degli investimenti esteri.

Inedite invece le deleghe dei tre nuovi membri di presidenza. A Lorenzo Marchi (Fornaroli Polymers Spa), giunto al termine del suo mandato alla guida del Gruppo Giovani (2018-2024), spetta la delega al networking e alle sinergie per lo sviluppo.

Maria Angela Spezia (Eco Packaging Srl), già presidente del Comitato Piccola Industria, avrà la responsabilità sociale dell’impresa e la parità di genere. Ad Alessandro Squeri (Steriltom Srl) toccano finanza e mentoring della neo-imprenditoria. Nicola Parenti terrà per sé invece le deleghe ai rapporti istituzionali, all’energia e alle strategie per la crescita.

Alberici è presidente e amministratore delegato di Allied Spa, Colla è responsabile commerciale di Colla Spa e vicepresidente di Piacenza Expo, Marchi è responsabile commerciale di Fornaroli Polymers Spa, Spezia è amministratrice delegata di Eco Packaging srl, inoltre fa parte del comitato territoriale di Csv Emilia come presidente de “Il Pellicano Piacenza Onlus” e del Consiglio di Riferimento del Politecnico Polo di Piacenza. Infine Squeri è direttore generale di Steriltom Srl, già presidente del Gruppo Giovani Nazionale Federalimentari di Confindustria.

Il programma

Il presidente designato Parenti ha anche sottoposto al voto del consiglio il programma di lavoro dei prossimi quattro anni, ottenendo l’approvazione. “Ringrazio il presidente Rolleri per il lavoro svolto. Ci lascia una associazione in forte crescita – ha affermato – che ha saputo superare i momenti più complessi come la pandemia e consolidare il proprio ruolo di riferimento per l’industria del territorio. L’obiettivo diventa ora affiancare gli imprenditori piacentini aiutandoli ad anticipare i cambiamenti. Crescere, crescere tutti insieme, per garantire lo sviluppo del nostro territorio, una condizione che solo imprese forti e competitive possono garantire”. In quanto alle linee di mandato vertono su reti di imprese, fornitura meccanica e aziende come attori sociali.

I principali progetti su cui si svilupperà il programma saranno il potenziamento del progetto Spazio Crescita ideato e voluto da Rolleri, per affiancare gli associati nei momenti più delicati e strategici. Il progetto sarà potenziato allargandolo ad altri territori.