Domani in Confindustria “La donna è il futuro”: ospite la manager Susanna Martucci

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30, nella sala convegni di Confindustria, in via IV Novembre a Piacenza, è in programma l’incontro “La donna è il futuro”. L’evento, che sarà moderato da Nicoletta Bracchi del Gruppo Libertà ed è pensato come un “momento di riflessione sul ruolo centrale della donna nella società contemporanea”, vedrà la partecipazione di Susanna Martucci, fondatrice di Alisea, società benefit che progetta e produce oggetti di design creati da materiali di scarto industriale. Martucci è stata recentemente insignita del premio GammaDonna 2023, che riconosce e valorizza l’innovazione nell’imprenditoria femminile. Verranno affrontate le sfide che le donne vivono quotidianamente nei vari contesti sociali, dal lavoro alla politica fino alla famiglia. “Un’occasione per promuovere una cultura inclusiva e aperta al cambiamento” dicono i promotori. L’evento, presentato dal Centro antiviolenza di Piacenza, è aperto al pubblico.