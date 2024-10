Spazio Impresa, stasera su Telelibertà il nuovo format sull’economia piacentina

Comincia questa sera (21 ottobre) il cammino televisivo di Spazio Impresa, il nuovo approfondimento di Telelibertà che interpreta i temi chiave del mondo economico ed imprenditoriale offrendo uno spaccato delle aziende piacentine, con esperti e reportage sul campo, analisi e report. Il contesto in cui si sviluppa Spazio Impresa, in onda tre volte a settimana, alle ore 20, dopo il Tgl, è quello di un territorio caratterizzato da un forte dinamismo economico e produttivo, dove si intrecciano tradizione e innovazione. Un progetto editoriale ambizioso che nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Libertà e Confindustria Piacenza, in procinto di festeggiare gli 80 anni dalla fondazione.

E proprio 80 saranno le puntate in cartellone. Il programma ha l’obiettivo di dare voce e visibilità alle eccellenze, non solo in termini di produzione, ma anche in ambito tecnologico, formativo e culturale, offrendo una piattaforma di conoscenza, informazioni e competenze.

“Il format – spiega Nicoletta Bracchi alla conduzione insieme a Nicoletta Marenghi – vi porterà alla scoperta delle storie, delle sfide e delle opportunità che animano il tessuto produttivo e imprenditoriale del nostro territorio. Sarà un percorso avvincente che ci porterà a riflettere sulla condizione dell’industria piacentina. Vari e appassionanti i focus, si parlerà, ad esempio, di transizione energetica, innovazione, tecnologica e cybersicurezza. Tratteremo anche questioni fondamentali legate ai giovani, alla formazione e all’industria montana, oltre a esplorare i vari settori produttivi, come la meccatronica, che rappresentano il cuore pulsante del tessuto locale. Nella prima puntata forniremo dati recenti che ci aiuteranno a comprendere meglio lo stato dell’economia locale e le sue prospettive. Spiegheremo le motivazioni alla base del progetto e il taglio che intendiamo dare. Ringrazio il team di lavoro che sia avvale del contributo di Antonio Chirivì e Alessandra Colpo per la parte tecnica, oltre al supporto di Gianmaria Vianova di Confindustria Piacenza”.

Il direttore Gian Luca Rocco ha evidenziato l’importanza della connessione di intenti tra il Gruppo Libertà e Confindustria: “Non racconteremo solo il presente, ma guarderemo con attenzione al futuro, cercando di interpretare le trasformazioni in corso e di proiettare i cambiamenti economici e sociali verso nuovi orizzonti. In particolare, le puntate saranno dedicate alla celebrazione degli 80 anni del sodalizio presieduto da Nicola Parenti, mettendo in luce le tappe salienti del percorso di Confindustria Piacenza, le sfide affrontate e le conquiste ottenute. Spazio Impresa si propone come punto di riferimento per chiunque voglia comprendere meglio le dinamiche dell’economia locale, con uno sguardo particolare alle nuove tendenze e alle occasioni di sviluppo. Non si tratta solo di raccontare storie di successo imprenditoriale, ma anche di offrire consigli pratici e ispirazione agli attuali e futuri imprenditori”.

Il presidente di Confindustria Piacenza, Nicola Parenti, ha aggiunto: “L’associazione che guido riprende il racconto delle imprese piacentine insieme a Telelibertà. Dopo l’esperienza di Industriando, con cui abbiamo portato i telespettatori all’interno di oltre quaranta aziende piacentine soltanto nell’ultima edizione, nasce un nuovo appassionante contenitore, ovvero Spazio Impresa. Ottanta puntate dedicate agli ottant’anni di Confindustria Piacenza, che ci accompagneranno proprio sino alla prossima assemblea annuale. Tre giorni a settimana, ogni settimana, esploreremo tutti i settori dell’economia piacentina, con un taglio alto e giornalistico. Oltre alle aziende, dialogheremo con gli attori protagonisti del territorio, dalle istituzioni alla politica, passando per le realtà sociali, culturali e sportive. Un confronto a trecentosessanta gradi. Per farlo lavoreremo a fianco della redazione di Telelibertà, dando vita ad un appuntamento di approfondimento economico cucito su misura della nostra provincia, ma con un occhio alle sfide nazionali e globali. Una diversa angolazione ma le stesse protagoniste, le aziende che tutti i giorni animano la nostra provincia e il loro rapporto con il territorio”.