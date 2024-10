“Donne e lavoro”: via ai nuovi iter formativi tra identità e crescita professionale

Anche per la sessione autunnale, il progetto “Donne e Lavoro”, promosso dal Comune di Piacenza e finanziato dalla Regione Emilia Romagna, ha riscosso grande interesse tra donne lavoratrici e non. Le iscrizioni, raccolte tramite un modulo online, hanno raggiunto un totale di 68 candidature, equamente distribuite tra residenti della città, della provincia e anche provenienti da fuori regione.

Attraverso le risposte fornite nei moduli, è stato possibile creare profili dettagliati delle candidate e organizzare un percorso di selezione mirato. Rispetto all’edizione primaverile, si è registrato un aumento di partecipanti italiane. I colloqui per il corso dedicato alle donne inoccupate sono stati sedici, mentre 45 interviste personalizzate sono state svolte per il corso riservato alle donne già occupate. Quattro candidate hanno rinunciato prima dei colloqui, e altre sei hanno abbandonato successivamente, principalmente per problemi di orario, difficoltà familiari o disinteresse. Due partecipanti hanno declinato l’offerta a causa dell’inizio di un nuovo impiego.

Alla fine del processo, i due gruppi sono stati formati in modo omogeneo con un totale di 28 partecipanti. La prima lezione si è svolta sabato 19 ottobre, preceduta da un incontro di presentazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro e i partner del progetto: Tutor scarl, Emporio Solidale, il Centro di Solidarietà di Piacenza e Federconsumatori.

Oltre alle lezioni in aula, è previsto un laboratorio di condivisione esperienziale e un percorso individualizzato di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro. Per le corsiste mamme è stato attivato un servizio gratuito di babysitting, attualmente utilizzato da undici bambini.