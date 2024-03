Nuovo ospedale, Ausl: “Collaudo entro il 2032”. Scintille Galvani-Tarasconi

“Un investimento nel comune di Piacenza ma dedicato a tutti i cittadini del territorio”: così il direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi ha presentato il nuovo ospedale alla Conferenza sociosanitaria riunita nella sede della Provincia. Non era prevista una votazione, ma la presidente della Conferenza, Lucia Fontana ha dichiarato che si sarebbe aspettata “una maggiore partecipazione di sindaci per una presentazione così importante”.

Il nuovo ospedale – La struttura sorgerà nella cosiddetta “area 5” nella zona di via Bubba, una superficie di 256.834 metri quadrati di cui 105.731 resteranno a verde. Il nuovo ospedale sarà composto da otto macroaree sanitarie (blocco chirurgico, emergenza/urgenza, pronto soccorso, blocco materno pediatrico, blocco oncoematologico, blocco internistico, ambulatori e area direzione, ricerca e didattica); 498 i posti letto (più 80 posti flessibili), oltre 1.418 i posti auto, due le fermate del trasporto pubblico, oltre 1.730 metri di piste ciclabili, 1.500 gli alberi piantumati. Bardasi lo ha definito “un luogo con un sentimento” perché ideato nell’ottica del benessere dei lavoratori, dei pazienti e dei loro familiari.

Costi – A fine febbraio la giunta regionale dell’Emilia Romagna aveva approvato il Programma pluriennale di investimenti nell’edilizia sanitaria che indicava il costo del nuovo ospedale di Piacenza: 296 milioni di euro di cui 160 in partenariato pubblico privato. “E’ un sistema molto usato – spiega Bardasi – si tratta di uno strumento contrattuale normato dalla legge che consiste nell’affidare a un soggetto selezionato con una proceduta pubblica la costruzione e/o la gestione dell’ospedale con il pagamento di un canone, come se facessimo un mutuo, al soggetto in questione rientra l’investimento e si occuperà anche della manutenzione”.

Tempistiche – In base all’iter tecnico-amministrativo illustrato in conferenza sociosanitaria, all’inizio del prossimo anno si arriverà all’individuazione del partner tramite manifestazione di interesse, nell’ottobre 2025 è previsto il progetto di fattibilità, poi gara, progettazione esecutiva, realizzazione lavori e in circa otto anni si procederà con il collaudo della struttura (entro il 2032).

Botta e risposta Galvani – Tarasconi – Nel dibattito successivo alla presentazione si segnala l’intervento della sindaca di Rottofreno, Paola Galvani che si è detta molto preoccupata sul partenariato pubblico privato. “La Regione dica chiaramente che non ci sono più i soldi, che è una necessità e non un’opportunità. Non fateci passare per inesperti” ha dichiarato Galvani. Non si è fatta attendere la replica della sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi che ha parlato di una “polemica politica fuori luogo perché allora dovremmo parlare degli stanziamenti del governo per la sanità. Questa invece è un giornata positiva, un passo avanti per la sanità pubblica e quello del nuovo ospedale è un ottimo progetto”.