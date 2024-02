Nuovo ospedale di Piacenza, pronti 296 milioni: oltre metà da accordo pubblico-privato

Oltre 296 milioni, comprese le risorse del partenariato pubblico-privato, per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza. Lo prevede il Programma pluriennale di in-vestimenti nell’edilizia sanitaria approvato oggi, 22 febbraio, dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Massima attenzione al futuro polichirurgico della nostra città, che per precisa volontà dell’amministrazione comunale Tarasconi sorgerà nell’area 5, nella zona di via Bubba, all’interno del perimetro della tangenziale.

Il provvedimento dettaglia le quote di spesa per la maxi-struttura sanitaria: 129 milioni di risorse statali, circa 7 milioni da parte della Regione e 160milioni e 331mila euro da partenariato pubblico privato, cioè la collaborazione con un soggetto esterno per finanziare e gestire una parte del servizio. Come già detto nei mesi scorsi, va ricordato, il costo dell’energia e i rincari delle materie prime hanno fatto lievitare i costi.

Gli altri interventi – Il Programma pluriennale di investimenti nell’edilizia sanitaria tocca il nostro territorio anche su altri fronti: un milione di euro (di cui 950mila dallo Stato) per la costruzione della Casa della salute di Bettola e 1,5 milioni (di cui 1,4 milioni dallo Stato) per la ristrutturazione dell’edificio da destinare a Casa della salute di Fiorenzuola, dove l’intervento potrebbe partire nell’arco di due mesi.