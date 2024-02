Incendio e allagamento all’ospedale di Piacenza, l’Ausl sporgerà denuncia

L’Azienda sanitaria di Piacenza sporgerà denuncia alle autorità competenti in seguito all’incendio e all’allagamento avvenuti nella serata di ieri, mercoledì 7 febbraio.

I due eventi, presumibilmente di natura non accidentale, hanno interessato il nucleo antico dell’ospedale cittadino. Fortunatamente nessun paziente e nessun dipendente è rimasto coinvolto e tutto è rientrato nella normalità poco l’intervento dei pompieri. Intorno alle 22 è stato dato fuoco ad alcuni materiali presenti all’esterno del chiostro che collega il giardino davanti al Day hospital di Oncologia e il retro del reparto di Medicina. Probabilmente poco dopo un idrante è stato estratto dalla propria collocazione sul muro e utilizzato, provocando un allagamento degli spogliatoi dell’Oncologia.

Sabato scorso un piromane era entrato in azione a Piacenza nella zona della stazione e in via Farini.