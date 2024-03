Distribuzione diretta dei farmaci: cambia l’orario di accesso al servizio

“Anticipando l’apertura alle 8 del mattino, rispondiamo alle esigenze dei nostri utenti”, spiega Enrica Lavezzini, direttrice della Farmacia territoriale in merito al nuovo orario di accesso al servizio di Distribuzione diretta dei farmaci.

Dal 18 marzo, infatti, l’ospedale di Piacenza aprirà le porte del punto distributivo alle 8 fino alle 14.30 con la possibilità di accesso tramite prenotazione con ZeroCoda su tutto l’arco di apertura.

“L’estensione dell’orario del servizio è un’attenzione in più che abbiamo pensato e fortemente voluto ascoltando i nostri utenti – sottolinea Lavezzini – Attualmente è possibile l’accesso su prenotazione dalle 10 alle 15 con quattro appuntamenti all’ora, dal 18 marzo sarà invece esteso per tutto l’orario di apertura, con cinque appuntamenti all’ora: quindi con oltre 30 posti prenotabili al giorno”.

Nel punto di distribuzione dell’ospedale cittadino, ogni giorno, accedono circa 250 persone, e conciliarsi con i ritmi di vita e di lavoro di chi deve far quadrare gli orari potrebbe essere allora un buon punto d’incontro con gli utenti.

“Resta inoltre sempre possibile per gli utenti fragili, anziani o persone in condizione di particolare difficoltà che non riescono a recarsi in uno dei punti di distribuzione logistica – conclude la direttrice – richiedere la consegna dei farmaci al proprio domicilio, contattando il servizio tramite email scrivendo a [email protected] o attraverso il numero telefonico 0523 302217, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14”.