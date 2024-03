Ausl, distribuzione diretta dei farmaci: da lunedì 18 scattano i nuovi orari

Cambiano, a partire da lunedì 18 marzo, gli orari di apertura per la distribuzione diretta dei farmaci. Lo rende noto l’Azienda sanitaria di Piacenza, allegando il nuovo prospetto dei vari punti dedicati al servizio e distribuiti sul territorio:

– PIACENZA, nucleo antico dell’ospedale: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14.30; martedì orario continuato dalle 8 alle 16. Possibilità di accesso con prenotazione con ZeroCoda su tutto l’arco di apertura.

– PIACENZA, piazzale Milano 2 (Casa della Salute e della Comunità): martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; lunedì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14.30 alle 16.

– BOBBIO: mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.

– CASTEL SAN GIOVANNI: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

– FIORENZUOLA: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.

– MONTICELLI: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

– PODENZANO: venerdì dalle 9 alle 14.

Per gli utenti fragili, anziani, o persone in condizioni di particolare difficoltà che non riescono o possono recarsi in uno dei punti di distribuzione è possibile richiedere la consegna dei farmaci al proprio domicilio contattando il servizio tramite email scrivendo a [email protected] o attraverso il numero telefonico 0523 302217, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.