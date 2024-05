Corretta alimentazione, torna “Gusta la prevenzione, la salute è nel piatto”

Tornano gli appuntamenti con Gusta la prevenzione, La salute è nel piatto, un ciclo di eventi promossi dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza per sensibilizzare le donne piacentine sull’importanza di una corretta alimentazione per mantenersi in buona salute e prevenire le principali patologie.

LA COLLABORAZIONE DI COLDIRETTI

Per questa edizione 2024, i professionisti sanitari si avvalgono della preziosa collaborazione di Coldiretti Piacenza e Movimento Donne Impresa: gli incontri si svolgono negli spazi del Mercato coperto di Campagna Amica di via Farnesiana, 17 a Piacenza.

Gli appuntamenti in agenda sono tre e si avvalgono del patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Associazione tecnico Scientifica dell’Alimentazione, nutrizione e dietetica dei Dietisti italiani (Asand), in collaborazione con le associazioni Amop e Armonia.

IL PROGRAMMA

Si comincia mercoledì 15 maggio, dalle 18 alle 19.30. Il format è quello già sperimentato con successo nelle precedenti edizioni. La chef e maestra di cucina Caterina Petrosino propone una ricetta che viene preparata in diretta. Durante la fase di realizzazione del piatto, medici e professionisti sanitari forniscono importanti consigli alle presenti. Grazie alla partnership con Coldiretti, in questa edizione grande attenzione è riservata anche agli alimenti a km zero, del territorio, per favorire un consumo consapevole dei prodotti locali nel rispetto della stagionalità e di conseguenza dell’ambiente. Si comincia, nel primo incontro del 15 maggio, dal miele. Nel secondo appuntamento, in programma il 31 maggio (nella stessa fascia oraria, dalle 18 alle 19.30), si parla invece di verdure di stagione. La terza puntata del mini ciclo è in calendario per sabato 22 giugno, questa volta dalle 10.30 alle 12 e sarà dedicato alle farine.

GUSTA LA PREVENZIONE LA SALUTE E’ NEL PIATTO

INFORMARE PER PREVENIRE

“Il nostro obiettivo – evidenzia Dante Palli, direttore della Breast Unit – è quello di trascorrere un momento piacevole insieme alle donne, cogliendo l’occasione per informarle su alcuni temi fondamentali per prevenire il tumore al seno e, più in generale, per vivere in salute”. Il primo incontro vedrà come relatrici Jessica Rolla, medico esperto di alimentazione, e la dietista Elisa Carrai.

“Numerosi studi scientifici evidenziano un’associazione fra alimentazione e cancro – continua lo specialista – pertanto l’adozione di un’alimentazione equilibrata è importante per la prevenzione del tumore al seno. L’eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio riconosciuto sul quale ogni donna può agire e modificare. Attraverso un regime alimentare di tipo mediterraneo e una regolare attività fisica, si può migliorare l’assetto metabolico e ormonale: quindi, è possibile ridurre il rischio di sviluppare diverse patologie o, nel caso del tumore al seno, anche di recidiva”.

QUALITà DEI PRODOTTI LOCALI

A sottolineare l’importanza della proposta è anche il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli: “Siamo felici di ospitare questi appuntamenti e di dare, attraverso l’alta qualità dei prodotti delle aziende agricole che abbiamo l’orgoglio di rappresentare, un contributo alla prevenzione. Il Mercato coperto di Campagna Amica si conferma non solo un luogo per la spesa e il consumo di prodotti freschi e di stagione, ma un vero e proprio laboratorio di proposte che ruotano intorno al buon cibo con tante finalità, culturali, sociali, solidali e di aggregazione”.