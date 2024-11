L’elisir di lunga vita passa dalla tavola: alimentazione sana stasera a “Star bene”

Esiste un elisir di lunga vita? La pozione magica per garantirci l’immortalità no, ma certo quello che mangiamo può fare la differenza. Se ne parla stasera, giovedì, a “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà alle 21.

Ospiti in studio saranno il gastroenterologo Fabio Fornari, il consulente nutrizionale Emanuele Tagliaferri e l’oncologo oltre che primario dell’area medica della Casa di cura Piacenza Luigi Cavanna.

sana alimentazione

L’elisir di lunga vita passa anche dalla tavola: per gli anziani la vita media si allunga di tre anni se seguono una sana e corretta alimentazione e a sostenerlo è una ricerca svedese che ha monitorato le abitudini alimentari di migliaia di persone per quasi 40 anni. Ma non solo: più del 50 per cento delle malattie croniche come diabete, insufficienza cardiaca, renale, respiratoria e il 70 per cento dei tumori sono evitabili praticando dei corretti stili di vita oltre che attraverso l’alimentazione. Il cibo è dunque uno dei pilastri fondamentali della salute e, di conseguenza, della longevità.