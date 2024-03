Apre Casa Lilla, la nuova struttura dedicata alla cura delle Dipendenze alimentari

In previsione della Giornata del Fiocchetto Lilla, occorrenza nazionale per sensibilizzare le persone ai disturbi alimentari (DNA), l’ospedale di Piacenza annuncia l’apertura di Casa Lilla: la nuova sede dell’attività di riabilitazione psico-nutrizionale delle persone affette da anoressia, bulimia o altri disturbi dell’alimentazione.



Per realizzare Casa Lilla, l’Azienda Usl di Piacenza ha riqualificato una porzione dell’area monumentale del nucleo antico dell’ospedale di Piacenza. Nell’avvio del percorso e nella progettazione dello stesso, un ruolo chiave è stato giocato dal Rotary Club Piacenza, in stretta collaborazione con l’associazione Puntoeacapo.

A Casa Lilla le operazioni di trasloco dei servizi si sono completate ieri, mentre l’inaugurazione è prevista per il mese di maggio.

L’obiettivo – Il progetto ha permesso di concentrare in questa nuova sede gli ambulatori e i servizi, attualmente dislocati in spazi poco funzionali all’attività. La struttura fa capo al dipartimento di Salute mentale e Dipendenza patologiche guidato da Massimo Rossetti e ha come obiettivo quella di porre in atto programmi terapeutici, assistenziali e riabilitativi per pazienti maggiorenni affetti da disturbi dell’alimentazione, portando la persona a un grado di relazione con il cibo, con se stesso e i familiari il più possibile vicina alla normalità.

Come accedere al servizio – L’accesso a Casa Lilla può avvenire in diversi modi. Attraverso il pronto soccorso quando viene riscontrato un sospetto di DNA oppure tramite una consulenza richiesta da altri reparti, che attiva il medico dell’ambulatorio. Anche il medico di famiglia può contattare il reparto e prenotare una visita di valutazione, garantita entro una settimana. L’accesso, infine, può anche avvenire attraverso la l’interesse diretto da parte del paziente, inviando una email all’indirizzo [email protected] oppure tramite prenotazione CUP.