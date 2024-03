Al via in Regione il dibattito sugli investimenti in Sanità, Donini: “Risorse alle priorità”

Un pacchetto di investimenti da oltre mezzo miliardo di euro in sanità. Al via in Assemblea legislativa il dibattito sul Programma pluriennale di investimenti, un piano sostenuto da risorse statali e regionali, i cui principali interventi riguardano l’ospedale di Piacenza (296 milioni di euro) e quello di Carpi (circa 130 milioni di euro), mentre nel resto della regione si segnalano progetti pari a 148 milioni di euro.

“Diamo esigibilità ai finanziamenti in sanità, in particolare per l’edilizia ospedaliera – spiega l’assessore alla Sanità Raffaele Donini -, dando seguito all’impegno assunto all’inizio del mandato. Il nostro compito è quello di destinare risorse alle priorità. Chiediamo al governo di non decurtare queste risorse ma di integrarle. Con questa programmazione si mettono in sicurezza gli ospedali di Piacenza e Carpi, si potenzia la territorialità, si migliorano le nostre strutture”.

Valentina Stragliati (Lega) ha evidenziato la necessità “di una programmazione chiara per le risorse stanziate, soprattutto per l’ospedale di Piacenza. Il cofinanziamento pubblico privato è solo un annuncio ed emerge che, vista la sua complessità dell’opera, la costruzione richiederà interventi più lunghi rispetto ad altri progetti. Fra l’altro è stata individuata un’altra area rispetto al progetto originario con la conseguenza che le tempistiche si stanno allungando oltremodo. Non ci sono idee chiare rispetto alla realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza: quando si tratta di risorse pubbliche serve una programmazione ben definita”.