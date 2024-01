Medicina “a misura di donna”: tre bollini rosa all’Ausl di Piacenza

La sanità piacentina tra le eccellenti nel campo della medicina “a misura di donna”. Nove i settori coinvolti all’interno dell’azienda sanitaria a cui la Fondazione Onda (che promuove il premio, assegnato nei giorni scorsi a Roma, al Ministero della salute) ha riconosciuto un plus valore per l’attenzione specifica destinata a problematiche di salute trasversali ai due generi e che necessitano di percorsi differenziati. Ritenuti meritevoli anche i servizi relativi all’accoglienza delle utenti a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Per il biennio 2024-2025, l’Ausl di Piacenza ha conquistato tre Bollini rosa, massimo punteggio assegnato alle strutture sanitarie che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. In rappresentanza dell’Ausl di Piacenza a Roma è intervenuta Evelina Cattadori, direttrice di Innovazione e ricerca, insieme alla collega Silvia Barbieri, responsabile della Comunicazione. “Il nostro impegno a tenere presente anche un approccio orientato al genere – ha evidenziato la direttrice generale Paola Bardasi – è sempre stato costante. A Castel San Giovanni, in particolare, abbiamo concentrato alcuni percorsi dedicati ma in tutti i presidi è alta l’attenzione a mantenere servizi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche”.