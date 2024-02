Nottata di incendi in cittÃ : auto in fiamme e rogo appiccato fuori da un negozio

Quella appena trascorsa è stata una nottata di maxi lavoro per i vigili del fuoco, impegnati su due incendi divampati in città.

Il primo si è sviluppato poco dopo l’1.00 di notte lungo viale Sant’Ambrogio, all’esterno di un negozio di frutta. Alcuni automobilisti di passaggio, scorte le fiamme dalla strada, hanno allertato i vigili del fuoco prontamente giunti sul posto. Il rogo è stato domato in pochi minuti scongiurando rischi peggiori. Ancora da chiarire la cause. Sul posto anche la polizia di Stato.

Il secondo intervento è avvenuto in via Farini, dove in questo caso le fiamme hanno interessato un’auto parcheggiata. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile.

Entrambi gli episodi potrebbero essere stati causati dal piromane che più volte ha seminato il panico in città in passato. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.