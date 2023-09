Caorso, ubriaco e con un coltello in tasca minaccia i carabinieri: arrestato

È stato sorpreso dai carabinieri mentre si aggirava per le vie di Caorso con un coltello da cucina nella tasca dei pantaloni. Invitato a fornire spiegazioni, l’uomo – visibilmente ubriaco – è andato in escandescenze, venendo infine arrestato per minaccia a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Stando a quanto raccolto, non sarebbe la prima volta che il protagonista di questa vicenda (avvenuta nella serata di ieri) crea problemi alle forze dell’ordine: nei giorni scorsi, infatti, si era presentato in caserma creando scompiglio, prima di finire in ospedale per qualche giorno. Ieri il nuovo episodio, per il quale verrà processato per direttissima.