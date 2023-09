Vicinato solidale: 300 studenti in 10 anni. “Aiutiamo chi ha bisogno”

Giorgia Ercoli, 22 anni della provincia di Lodi, studia al conservatorio Nicolini e Biologia a Parma. Mina Moradi, iraniana, è iscritta ad architettura al Politecnico di Piacenza. Mouto Kotto Dorine Esther, arriva dal Camerun e studia infermieristica. Tre ragazze che hanno in comune un progetto: il “Vicinato sociale”. Giulia e Mouto portano una carezza agli anziani di una Rsa e li aiutano nelle commissioni. Mina presta servizio presso la mensa del dormitorio della Caritas. Perché la solidarietà passa attraverso piccoli, grandi gesti.

Le studentesse hanno infatti aderito al progetto d’integrazione sociale tra anziani, disabili e studenti universitari, gestito dal ASP Collegio Morigi-De Cesaris, tra il comune di Piacenza, ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), Politecnico di Milano sede di Piacenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà d’infermieristica e fisioterapia dell’Università di Parma e il Conservatorio “G. Nicolini”.

Il progetto “Vicinato solidale” è nato nel 2013 e, ad oggi, hanno usufruito degli alloggi oltre 300 ragazzi universitari. La Asp Collegio Morigi- De Cesaris si occupa della gestione del progetto e Acer della gestione degli appartamenti. Le domande sono state valutate in base a residenza, condizioni economica, merito e curriculum.

PROGETTO

Offre 25 posti letto in case del comune di Piacenza, gestiti dal ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), in via Neve e in via Confalonieri all’interno del cortile del Politecnico, appartamenti bellissimi per gruppi di 3 studenti in stanze singole, per 2 studenti in camera doppia, o per un singolo studente. Lo studente in cambio offre la sua disponibilità di tre ore settimanali (da ottobre a luglio) di aiuto sociale alle case di riposo o alla mensa della Caritas.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Gli studenti regolarmente iscritti presso la sede di Piacenza del Politecnico di Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università di Parma, e dei corsi del biennio e triennio del Conservatorio “G. Nicolini”. Possono partecipare alla graduatoria in via residuale i dottorandi che svolgono la loro attività presso la sede di Piacenza del Politecnico e dell’Università Cattolica, e gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione attivi presso la sede di Piacenza.

COME FUNZIONA

Si compila in modo completo la domanda del Bando di concorso “Vicinato Solidale” che puoi scaricare nel sito www.collegiomorigi.it e si allegano i documenti richiesti entro la data di scadenza.