Torneo internazionale di scacchi a Piacenza: “Corsi nelle scuole, serve una sede”

Previene il declino cognitivo, riduce il rischio di demenza, migliora il pensiero e le capacità di risoluzione dei problemi. E’ una medicina? No, è la sfida agli scacchi. Uno dei giochi più antichi del mondo, per centinaia di anni conosciuto come “il gioco dei re” e che, secondo gli esperti, offre numerosi benefici psicologici. La scienza ha infatti dimostrato come questo sport aiuti a sviluppare le abilità mentali e a migliorare le capacità cerebrali. E Piacenza sarà protagonista dal 15 al 17 settembre grazie alla prima edizione del “Piacenza Chess Festival”, Torneo internazionale organizzato dall’A.S.D. “Scacchi Club Piacenza” organizzato con la collaborazione del Comune di Piacenza, a Palazzo Gotico. Arriveranno giocatori da tutto il mondo per la prima volta nella nostra città. Il Club conta oltre 80 soci (di cui cinque sono donne). E all’orizzonte c’è l’inizio di una serie di corsi nelle scuole piacentine con il coinvolgimento di tantissimi bambini e giovani. La società ha sede in via Cornegliana, 82 a Piacenza, ma gli spazi sono condivisi con altre associazioni. In vista di un ampliamento dell’attività servirebbe una nuova struttura più idonea e consona ad accogliere appassionati e campioni.

