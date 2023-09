Meteo, lunedì allerta gialla per raffiche di vento anche nel Piacentino

Allerta gialla per vento anche nel Piacentino, così in gran parte dell’Emilia-Romagna (anche a Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini). Il bollettino di Arpae comunica che “dal primo pomeriggio di lunedì 18 settembre – scrivono gli esperti nel bollettino – è prevista una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi appenninici occidentali, in progressiva estensione all’intero arco appenninico, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (60-75 Km/h), con possibili temporanei rinforzi di intensità superiore”. L’allerta dura fino a mezzanotte”.

