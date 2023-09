Giretto d’Italia, Piacenza ancora in gara: contati 5.690 transiti di bici e monopattini

Sono stati 5.690 i passaggi con biciclette, monopattini e altri mezzi sostenibili registrati stamattina nella nostra città, con una media di 47,43 transiti al minuto. È tornato infatti l’appuntamento con il “Giretto d’Italia”, che come di consueto ha visto Piacenza in lizza – su proposta del Circolo Emilio Politi di Legambiente – nella competizione nazionale sul fronte della mobilità ecologica, negli spostamenti quotidiani di lavoratori e studenti. Un’iniziativa che più volte, nelle passate edizioni, ha premiato il contesto locale con la maglia rosa o i primi posti in classifica, alla quale anche quest’anno l’amministrazione comunale aderisce con il suo Ceas Infoambiente e il proprio patrocinio formale, accanto all’Ausl, alla Federazione provinciale dei Medici Pediatri, a Fiab Amolabici, Energetica Aps, al Comitato organizzatore della Placentia Half Marathon, ai licei Gioia e Respighi. Per la prima volta, hanno il loro supporto all’evento anche il liceo Colombini, l’Isii Marconi, le medie Calvino e Dante-Carducci, nonché il 2° Circolo didattico.

Oggi tra le 7.15 e le 9.15 sono stati registrati i passaggi in bicicletta, o con mezzi di micro-mobilità elettrica (monopattini, e-bike e simili) in sette punti presidiati dai volontari. Ecco i risultati nel dettaglio: 1.853 a barriera Genova, 740 a barriera Torino, 369 a barriera Milano, 491 in stazione, 480 a piazza Libertà, 1.019 nel nodo viabilistico tra viale Dante e via Nasolini e 316 a barriera Roma. A questi dati, si aggiungono 134 transiti interni nelle due sedi della scuola media Calvino in via Boscarelli e via Stradella, 170 all’Isii Marconi e 116 nei licei Colombini e Respighi. La classifica tra le varie città italiane sarà comunicata nei prossimi giorni.