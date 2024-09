Mobilità sostenibile: a Piacenza tornano il “Giretto d’Italia” e “Bike to work”

Torna la Settimana europea della Mobilità, che quest’anno si celebra dal 16 al 22 settembre. Nella mattinata di mercoledì 18, dalle 7.15 alle 9.15 – è in programma a Piacenza l’ormai tradizionale appuntamento con il “Giretto d’Italia”, sfida nazionale organizzata da Legambiente per promuovere la mobilità sostenibile nei tragitti da casa a scuola e verso i luoghi di lavoro.

L’INVITO DEL COMUNE DI PIACENZA

“Il nostro Comune – ricorda l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini – partecipa dal 2015, con il proprio Ceas Infoambiente e la preziosa collaborazione di diversi enti, associazioni e scuole del territorio, al monitoraggio delle biciclette di cui si contano, in punti strategici lungo le principali direttrici cittadine, i passaggi.

L’invito, come sempre, è ad aderire numerosi all’iniziativa, che nelle passate edizioni ha quasi sempre visto Piacenza in maglia rosa o sui gradini più alti del podio”. Quest’anno, in sinergia con l’Azienda Usl, Fiab Amolabici, Energetica, Placentia Half Marathon, Touring Club Italiano, Fimp, i licei Gioia e Colombini, l’Isii Marconi, le secondarie di 1° grado Calvino e Dante, unitamente al 2° Circolo didattico (su invito anche dell’Ufficio Scolastico Territoriale), le postazioni di controllo saranno sette, collocate a Barriera Genova, Barriera Torino, piazzale Milano, alla stazione ferroviaria, in piazzale Libertà, all’angolo tra viale Dante e via Nasolini, in piazzale Roma.

“La Settimana europea della Mobilità – aggiunge Fantini – è un momento significativo di sensibilizzazione, che a Piacenza coincide peraltro con il Festival del Pensare Contemporaneo e con il lancio, nell’ambito del percorso partecipato del Peba, il primo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Piacenza, dell’iniziativa Al tuo fianco volta a garantire la massima accessibilità dell’evento per le persone con disabilità. Con l’avvio dell’anno scolastico, inoltre, riprendono tutte le iniziative educative e didattiche per la promozione della mobilità attiva, sostenibile e inclusiva di Infoambiente, con il sostegno alla riattivazione delle linee Pedibus, i laboratori urbani tra passeggiate e pedalate, gli incontri e il confronto costante con i mobility manager dei vari istituti”.

TORNA ANCHE “BIKE TO WORK”

Dalla scuola alla collettività: prossimamente sarà riproposta, alle aziende del territorio, l’iniziativa “Bike to work”, per la quale il Comune di Piacenza disporrà di un contributo regionale di 134 mila euro ripartito sulle annualità 2024-2025-2026. La nuova edizione del progetto – che potrà contare su una pianificazione di durata biennale e sull’utilizzo di una nuova app più performante – partirà entro il mese di ottobre e sarà oggetto di una specifica campagna informativa e promozionale a cura della Regione Emilia Romagna e del Comune di Piacenza.

“Fondamentale, nell’ottica di una città sempre più a misura di mobilità sostenibile – rimarca l’assessora Fantini – è il ruolo di un trasporto pubblico capillare ed efficiente, per il quale continuiamo a lavorare d’intesa con Seta e Tempi Agenzia”.

E’ il presidente di quest’ultima, Paolo Garetti, a sottolineare l’importanza, “grazie all’utilizzo ottimale delle risorse del Pnrr e dei contributi nazionali e regionali, del processo di rinnovo quasi totale del parco mezzi che abbiamo avviato e che terminerà nel 2033. Senza dimenticare la realizzazione della stazione di ricarica a metano, che consente ai bus piacentini di non impiegare combustibili fossili.

Al di là dei miglioramenti e delle innovazioni tecniche – prosegue Garetti – il nostro impegno è mirato a far crescere anche la cultura del trasporto pubblico e l’abitudine alla fruizione: l’esempio più evidente è il servizio serale a chiamata Tuo Bus, che funziona molto bene e su cui Piacenza può considerarsi davvero all’avanguardia in Italia. Ma l’approccio flessibile e a una piena accessibilità è, in generale, la chiave per rendere attrattivo il trasporto pubblico: dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla possibilità di fare il biglietto a bordo senza sovrapprezzo, su tutti i mezzi, pagando anche con carta o bancomat, sino all’attenzione nella rimodulazione delle tariffe, che non solo non hanno visto aggravi eccessivi in questi anni, ma hanno un impatto ridotto soprattutto per gli utenti abituali come gli abbonati”.

TESSERA “MIMUOVO”

In occasione della Settimana europea della Mobilità, Seta offrirà gratuitamente la tessera MiMuovo (normalmente rilasciata al costo di 5 euro) a tutti i maggiorenni che acquisteranno un nuovo abbonamento annuale o mensile. Al link https://www.setaweb.it/re/voucher-sharing, infine, si possono consultare tutte le informazioni utili per fruire dell’offerta mirata al potenziamento della Sharing Mobility, per cui i titolari di abbonamento Seta in corso di validità, annuale o mensile, possono richiedere un coupon valido per ottenere un determinato numero di corse gratuite con i monopattini a noleggio di Ridemovi.