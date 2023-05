Il Comune di Piacenza ha stanziato i fondi e pubblicato l’elenco delle aziende ammesse ai fondi pubblici per “Bike to work”, il progetto che permette di accedere a contributi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro effettuati in bicicletta o monopattino.

Pedalare permette di guadagnare 20 centesimi per ogni chilometro percorso, fino a un massimo di 50 euro al mese.

Sono 116 le aziende ammesse, per un totale di 899 lavoratori piacentini che potranno trarre un beneficio anche economico dalla buona abitudine di spostarsi con le biciclette.

L’ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE