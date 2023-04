Bike to work, 880 richieste a Piacenza: budget di 148mila euro, non c’è posto per tutti

Sono circa 880 i lavoratori di aziende e imprese commerciali piacentine in lizza per il “Bike to work”, il progetto che permette di accedere a contributi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro effettuati in bicicletta o monopattino. In città infatti le ditte candidate al finanziamento sono 119: l’avviso si è chiuso nei giorni scorsi, ora si apre la fase di definizione della graduatoria. “Questo percorso rappresenta un successo” osserva l’assessore alla mobilità sostenibile Adriana Fantini.

Non tutte le richieste, va detto, saranno accettate: gli uffici del Comune di Piacenza stanno individuando gli enti privati o pubblici che possono aderire al “Bike to work”, in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza fino all’esaurimento delle risorse. A Piacenza il budget disponibile ammonta a 148mila euro, di cui 103mila euro stanziati dalla Regione e la restante fetta da Palazzo Mercanti. Una parte dei fondi, circa 30mila euro, è destinata all’appalto di gestione del servizio.

Il “Bike to work” consente di pedalare e guadagnare 20 centesimi per ogni chilometro percorso (fino a 50 euro al mese) nel tragitto casa-lavoro. I lavoratori ammessi al progetto dovranno scaricare l’applicazione Mobility Company. Il responsabile della piattaforma, la società Movesion Srl, provvederà bimestralmente a liquidare il contributo maturato dal dipendente sul conto corrente indicato da quest’ultimo. L’incentivo è valido per i percorsi giornalieri casa-lavoro (andata e ritorno) con la bicicletta tradizionale, a pedalata assistita o il monopattino elettrico.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: