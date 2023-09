Pianello, sold-out per il Valtidone Wine fest e la sagra patronale di San Maurizio

Il Valtidone Wine fest a Pianello fa il pienone. Sono a centinaia le persone che hanno invaso il paese in occasione dell’ultima tappa del festival itinerante dei vini, dove protagonisti sono i vini frizzanti. Il Wine fest fa il paio con la sagra patronale di San Maurizio organizzata dai volontari della Pro loco. Ad animare il Valtidone Wine fest sonno 60, tra vignaioli e produttori locali, che con la loro presenza danno vita ad un’isola del gusto tra piazza Madonna e via Roma. In piazza Mercato a farla da padrona è invece la sagra patronale, arricchita anche dalla presenza degli sbandieratori di Cerreto Guidi. Alle 17 in piazza Madonna ci sarà la presentazione del libro Isa con la chef Isa Mazzocchi e il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali. Alle 18 taglio della torta per i 15 anni di Pianello frizzante. In paese mercatini, bancarelle, luna park, musica e animazioni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’