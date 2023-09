Tumore al seno, torna “Dolce come la prevenzione”. In arrivo l’Ottobre rosa

Torna “Dolce come la prevenzione”, l’iniziativa pensata per sostenere le attività di Armonia e del Centro Salute Donna di Piacenza. La collaborazione con Ausl, Comune di Piacenza e i commercianti metterà di nuovo a disposizione i cioccolatini di Bardini che potranno essere acquistati nei punti appositamente allestiti, con il messaggio che la prevenzione aiuta a sconfiggere il tumore alla mammella. Evento che è stato presentato in Comune: il dottor Dante Palli ha salutato l’ormai imminente “ottobre rosa che sta diventando un dolce appuntamento, sarà un mese dedicato alla prevenzione che è la cultura che serve alle donne per avere più chance di guarigione dalla malattia. Stiamo parlando di tumore alla mammella, è fondamentale aderire ai programmi di screening con fiducia per poi accedere così alle migliori cure oncologiche”.

Saranno ben 1500 i pacchetti di cioccolatini disponibili: il primo appuntamento è il 1° ottobre a Calendasco, il 22 a Castel San Giovanni e Gropparello, ce ne saranno anche altri in provincia e fuori (per informazioni, pagine Facebook Armonia e Confesercenti). Per tutto il mese di ottobre saranno inoltre al Centro Salute Donna e nei negozi di Bulla.