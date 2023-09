Bandiere a mezz’asta per la morte di Napolitano. A Montecitorio il funerale laico

Da venerdì scorso bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici, nei palazzi delle istituzioni e negli edifici scolastici di ogni ordine e grado per commemorare la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto all’età di 98 anni nella clinica romana Salvator Mundi.

Le bandiere verranno esposte a mezz’asta per tutta la giornata di oggi. In questi minuti a Montecitorio è in corso il funerale laico del primo Capo dello Stato, nella storia della Repubblica, a essere rieletto per il secondo mandato consecutivo. La sepoltura avverrà nel cimitero acattolico di Roma.