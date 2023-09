Si trova in carcere l’uomo che si era accanito con violenza sulla madre, nello scorso fine settimana, al punto che la donna, per ripararsi da botte e insulti, si era rifugiata in chiesa prima dell’arrivo dei carabinieri di Rivergaro.

Le accuse a carico del figlio sono tentata estorsione ai genitori, maltrattamenti e anche tentata rapina nei confronti di un operaio 23enne che, quel pomeriggio, è stato tra i pochi a intervenire per provare a proteggere la donna. Un gesto che gli era costato un viaggio al Pronto soccorso, un taglio profondo al labbro inferiore, un morso sul braccio, la portiera dell’auto distrutta a calci.

Tornasse indietro, spiega, rifarebbe la stessa identica cosa: “Ero in auto, uscito da casa per raggiungere alcuni amici. Ho visto un uomo che trascinava in strada per i capelli una donna, di più di settant’anni, ferita anche psicologicamente. Mi sono avvicinato con l’auto, mi è venuto spontaneo, non ci ho nemmeno pensato sinceramente. Ho abbassato il finestrino e ho detto a suo figlio di smetterla, subito. Neppure il tempo di finire la frase e mi sono trovato un pugno dritto in faccia”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ