Donna a processo per aver violato la quarantena: “Ma ero negativa al Covid”

Accusata di aver violato la quarantena all’inizio della seconda ondata della pandemia, nel settembre del 2020, una donna di origine colombiana che vive a Piacenza si è ritrovata in tribunale sul banco degli imputati per aver violato le disposizioni del governo, rivolte ad evitare la diffusione del virus. Suo fratello era risultato positivo al ritorno di un viaggio in Sudamerica e lei, in qualità di contatto stretto, avrebbe dovuto rimanere in isolamento. Al giudice ha spiegato: “Non sono mai risultata positiva, l’Ausl non mi ha informata che doveva rimanere a casa”.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’