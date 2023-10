Sospetto caso di Dengue a San Nicolò, stasera parte la disinfestazione

Sospetto caso di Dengue nella zona di via Boves a San Nicolò. L’Ausl di Piacenza ha informato l’amministrazione comunale di Rottofreno che ha deciso di attuare, in via precauzionale, interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare in un’area di 100 metri dall’abitazione del caso sospetto. “Dalle 23.00 di stasera alle 6.00 di domani verranno effettuati i trattamenti adulticidi – le parole del sindaco Paola Galvani -. Lo stesso trattamento sarà effettuato anche nei due giorni successivi”.

Contestualmente – fanno sapere dal Comune -, si eseguiranno trattamenti larvicidi nei tombini pubblici e, a partire dalle ore 08.00 della sola giornata di mercoledì 4 ottobre, si procederà con interventi adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private. Nel primo pomeriggio di oggi il sindaco ha quindi firmato l’ordinanza che dispone le prescrizioni per i cittadini fra cui l’obbligo di consentire l’accesso al personale incaricato dall’amministrazione comunale, affinché si possa attuare in modo capillare la disinfestazione e la rimozione di eventuali focolai.

In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli – piogge intense o venti di velocità superiore ai 3 metri al secondo – le operazioni potrebbero essere sospese o posticipate.

Qualora l’Ausl non confermasse il caso di Dengue i trattamenti verranno interrotti.