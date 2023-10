Quasi pronte le cellette cinerarie, già 60 famiglie chiedono l’assegnazione

I giorni dedicati ai defunti si avvicinano rapidamente. C’è chi da mesi non ha potuto ancora ricoverare le urne nelle cellette cinerarie e attende con ansia che siano rese disponibili. Già una sessantina di famiglie hanno contattato il cimitero per l’assegnazione delle cellette. La notizia positiva è che entro la metà del mese – conferma l’assessore Matteo Bongiorni – le cellette del Cimitero Monumentale e del cimitero di San Lazzaro e quelle di Sant’Antonio saranno pronte e completate. Le strutture a nido d’ape in metallo sono state già posizionate sia a San Lazzaro sia al Monumentale in attesa del marmo di completamento, per Sant’Antonio si lavorerà contestualmente alla posa della struttura e del marmo di rivestimento. In totale saranno 485 le cellette, di cui 70 a Sant’Antonio e 50 a San Lazzaro. Le restanti 365 del Cimitero urbano monumentale.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’