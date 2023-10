San Nazzaro, barche bloccate dai detriti incagliati sotto il ponte del Po

Una quantità notevole di detriti si sta accumulando in questi giorni sotto il ponte che attraversa il fiume Po a San Nazzaro: questa barriera, oltre a premere sui piloni, impedisce anche la navigazione. Ieri si è mossa ufficialmente anche l’amministrazione comunale di Monticelli che, con il sindaco Gimmi Distante, ha scritto ancora ad Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) e che ha come obiettivi principali la sicurezza idraulica del territorio del bacino del fiume, all’assessore e vicepresidente regionale Irene Priolo, alla Provincia di Piacenza e a quella di Lodi. “Siamo preoccupati per la situazione – scrive il sindaco – che si è venuta a creare in località San Nazzaro di Monticelli a seguito dell’accumularsi di grandi quantità di detriti, prevalentemente legname, sotto uno dei piloni del ponte che funge da collegamento con la Lombardia e il Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda. La viabilità su quel lato è compromessa, così come lo è l’accesso alla società di motonautica. Peraltro, essendo il ponte stesso oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e di limitazioni di carico proprio per garantire gli standard di sicurezza minimi, in vista di tali interventi nasce anche la preoccupazione sulla tenuta della struttura alla luce della resistenza che i tronchi generano sospinti dalla corrente del fiume. Chiediamo quindi un sollecito intervento affinché vi sia una immediata risoluzione del problema”.

