Primo test per i 700 studenti in viale Malta: “casette” promosse, ma con riserva

“Casette” promosse ma con riserva. È finito il rodaggio per i 700 studenti circa del liceo Respighi e del liceo Colombini che dal 15 settembre hanno iniziato il nuovo anno scolastico nei moduli didattici, dietro la questura di viale Malta. Un sopralluogo diretto all’interno del campus (in particolare nella struttura dove si trova il Colombini, che ci ha aperto le porte) ha permesso di mettere in luce lo sforzo e l’impegno affrontati per incanalare nei binari della normalità il maxi trasloco. Ma emergono anche alcune asperità. Ad esempio, il Respighi (per scelta della scuola) non ha il locale bar e questo è un punto a sfavore per il rientro pomeridiano dei ragazzi costretti a inventare la pausa pranzo (un boccone al volo, comunque) in un bar del circondario oppure direttamente in aula. Anche l’isolamento acustico delle aule pare non essere perfetto: molti studenti del Colombini hanno evidenziato il fenomeno, voci e rumori provenienti da altre classi.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’