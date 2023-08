Container pronti: dal 15 settembre 800 studenti “traslocano” in viale Malta

E’ tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico e migliaia di studenti piacentini si stanno preparando per tornare sui banchi di scuola il 15 settembre. Ma il rientro non sarà uguale per tutti. Quarantacinque classi dei licei Colombini e Respighi inizieranno la scuola nei moduli didattici che sono stati posizionati nell’area demaniale di viale Malta, a Piacenza, a ridosso del parcheggio. Un trasferimento annunciato dalla Provincia per far fronte ai lavori antisismici programmati nei due istituti e finanziari dal Pnrr. L’intervento di realizzazione dei container è praticamente concluso e le nuove “aule” sono pronte. Sono in corso gli ultimi lavori di allacciamento per i bagni e per la recinzione. Ottocento sono gli studenti interessati dal “trasloco” che resteranno nella nuova sistemazione per almeno 14 mesi.

