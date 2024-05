Gli studenti piacentini a lezione dai carabinieri forestali: 150 coinvolti

Gli studenti piacentini a lezione dai carabinieri forestali. Circa dieci ore di attività didattica in aula con oltre 150 ragazzi coinvolti, dalla prima alla quinta superiore.

Si è conclusa con la fine dell’anno scolastico l’attività didattica svolta dai carabinieri forestali di Piacenza al liceo Colombini di Piacenza e al Campus agroalimentare Raineri Marcora.

Attività forestali e polizia fluviale

La didattica è stata concordata con il personale docente referente ed è stata realizzata da personale qualificato dei Carabinieri Forestali di Piacenza mediante la proiezione di materiale didattico. Tra gli argomenti trattati, cenni sulla declinazione delle diverse attività forestali tra le quali il servizio di polizia fluviale e il monitoraggio delle aree fluviali protette.

Particolare attenzione è stata posta sull’attività istituzionale informativa e investigativa dei reparti e dei nuclei forestali argomentando sulle attività di indagine nei settori degli scarichi abusivi, le captazioni non autorizzate e i furti di ghiaia in alveo. Nello specifico sono stati forniti spunti di riflessione con collegamenti scientifici in tema di tutela della biodiversità e sull’uso sostenibile della risorsa idrica e dei diversi habitat ad essa collegati.

Inoltre, particolare interesse ha suscitato l’esposizione sull’attività di controllo nel settore agroalimentare ed agropiraterie con collegamenti all’uso del suolo e delle problematiche ambientali riguardanti la “Terra dei fuochi” e gli interessi delle “Ecomafie”.