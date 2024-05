Raineri Marcora, inaugurati i laboratori. Frassinetti: “Istituto all’avanguardia”

“In questo istituto agrario i laboratori sono molto avanzati, e la presenza di un istituto alberghiero permette di creare una filiera importante per i percorsi dei ragazzi”.

E’ il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti, a dirlo, in occasione della inaugurazione dei progetti “Laboratori Green” e “Next Generation Class-Labs” realizzati rispettivamente fondo Pon e Pnrr all’istituto Raineri Marcora.

Si tratta di nuove attrezzature, laboratori e arredi per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro, di cui un milione investito nel corrente anno scolastico.

LE NUOVE ATTREZZATURE

“E’ stato un grande sforzo corale per cercare di individuare attrezzature innovative e soprattutto che potessero essere utilizzate per una un futuro professionale molto più smart – racconta la dirigente scolastica Maria Teresa Andena -. Parliamo di serre idroponiche, di robot per la mungitura e di un nuovo trattore. Inoltre abbiamo cablato tutte le aule per funzioni video con cattedra dedicata e computer; e poi un bar smart con telecamere per riprendere il lavoro dei barman, sala di degustazione per i corsi da sommelier, per poter degustare i vini ma anche salumi, formaggi e tutto quello che deve essere valutato dal punto di vista organolettico; e poi vari computer e nuove nuove sale di accoglienza turistica. Un balzo in avanti veramente incredibile” conclude Andena.

RIFORMA DELLA SCUOLA

“Sono ormai tantissimi gli istituti agrari che hanno delle procedure completamente innovative e che si interessano a tutto campo dell’ambiente – prosegue il sottosegretario Frassinetti -, ed è in atto una riforma della filiera professionale tecnica che vuole qualificare sempre di più i diplomi”.