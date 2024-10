Un albero in ricordo di Simran: “Il suo sorriso è con noi”. Sabato i funerali

Nel bosco della speranza, dove vive il ricordo degli studenti del campus Raineri-Marcora che purtroppo non ci sono più, si sono ritrovati compagni di scuola e insegnanti di Simran Kumar, la giovane 14enne che giovedì scorso ha perso la vita nel tentativo di prendere il pullman al termine delle lezioni.

Emozione e dolore negli occhi dei tanti che hanno voluto rendere omaggio alla giovane vita di Simran. “Resterà con noi il suo sorriso simbolo di gioia e di speranza” le parole dell’insegnate Maria Pia Esposito, prima di intonare “Beautiful that way” colonna sonora del film premio Oscar “La vita è bella”.

“È importante riflettere sulla luce che Simran ha portato nelle nostre vite – ha continuato la professoressa -. Il suo sorriso parlava di rispetto e di gentilezza e oggi, nonostante il dolore, vogliamo ricordarla con quello stesso sorriso celebrando la bellezza della vita”.

“Il dolore per la scomparsa di Simran si trasformi in forza e impegno per approfondire il tema della sicurezza” ha proseguito il professore di religione Riccardo Tonna che in un secondo momento ha recitato il testo di “Canzone per un’amica” di Francesco Guccini: “Vorrei sapere a che cosa è servito. Vivere, amare, soffrire. Spendere tutti i tuoi giorni passati se presto hai dovuto partire, se presto hai dovuto partire. Voglio però ricordarti com’eri. Pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi”.

I funerali della giovane 14enne sono stati fissati per sabato 19 ottobre, alle 11.00, al cimitero di Piacenza. I genitori hanno scelto di non prendere parte alla commemorazione di oggi, martedì 15 ottobre, ma tramite il preside Alberto Mariani hanno voluto ringraziare per il sostegno e la vicinanza ricevuta in questi terribili giorni. “Siamo stati travolti tutti da una grande sofferenza – ha commentato Mariani -. Non avrei mai voluto vivere questo momento, non avrei mai voluto vedere una ragazza per terra nell’area scolastica, un luogo che rappresenta il futuro dei ragazzi. Il suo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori”.

Al termine della cerimonia è stato posato un albero in memoria di Simran, a poche metri dove la giovane ha perso tragicamente la vita.