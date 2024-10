Tragedia di Simran, indagato l’autista del bus: ”Non l’ho proprio vista”

“Non l’ho vista, proprio non l’ho vista”. Sono le parole che ha detto l’autista del bus che giovedì pomeriggio intorno alle 14.30 ha travolto Simran Kumar, la studentessa indiana quattordicenne, che frequentava il primo anno presso l’istituto Alberghiero al campus agrario della strada Agazzana. L’autista – per chi ha potuto avvicinarlo – ci è stato descritto come sconvolto, una persona che non riesce a darsi pace; piacentino di 64 anni, ad un passo dalla pensione.

inchiesta della procura

La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per la morte della quattordicenne, l’autista è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi d’accusa di omicidio stradale. Sentito in proposito il suo avvocato difensore Matteo Dameli, ha così risposto: “Rilasceremo dichiarazioni in un secondo momento. Devo ancora studiare gli atti relativi a quanto accaduto, lasciamo lavorare periti e consulenti, poi faremo le nostre valutazioni”.

indagini in corso

Delle indagini del caso si stanno occupando gli agenti della polizia locale, coordinati dal sostituto procuratore Matteo Centini. La procura ha nominato un consulente che si occuperà di effettuare una perizia che potrà stabilire la precisa dinamica della tragedia. Due sono i testimoni che hanno assistito alla scena ed entrambi avrebbero riferito che la studentessa, aveva tentato di salire sul bus in partenza dal piazzale della scuola bussando sui vetri dello sportello automatico in quel momento chiuso, il pullman, muovendosi avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla quattordicenne che è scivolata sotto le ruote gemellate del mezzo pesante, rimanendo schiacciato, vano era stato ogni soccorso.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’