Il Raineri Marcora pianterà un albero per Simran: psicologo per gli studenti

Martedì 15 ottobre, alle 13.00, il campus Raineri-Marcora, dopo la tragedia di giovedì, ricorderà Simran Kumar. La 14enne di origini indiane di Cortemaggiore, che frequentava la prima classe dell’Alberghiero, è morta tragicamente sotto le ruote di un pullman, giovedì 10 ottobre nel piazzale retrostante il campus.

Una tragedia immane che ha imposto alla scuola, da settembre diretta dal preside Alberto Mariani, la presenza in aula di uno psicologo per stare al fianco dei compagni di Simran (e non soltanto loro). Martedì, in attesa che le procedure legali vadano avanti, compagni e insegnanti si ritroveranno al termine delle lezioni per un momento di vicinanza, anche fisica. Al termine della cerimonia, durante la quale sarà fatto un ricordo della giovanissima che sognava di diventare un giorno una cuoca, verrà messo a dimora un albero nel Bosco della speranza della scuola.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ