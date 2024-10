L’ultimo saluto a Simran Kumar: “Il tuo sorriso e la tua gentilezza sempre con noi”

“Aveva tanti sogni e purtroppo le sono stati portati via troppo presto. Non dimenticheremo mai la sua gentilezza”. Grande partecipazione e altrettanta commozione alla cerimonia con rito Sikh per l’ultimo saluto a Simran Kumar, la 14enne di origini indiana e residente a Cortemaggiore che il pomeriggio di giovedì 10 ottobre ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel piazzale del Raineri-Marcora, scuola che frequentava con grande passione ed entusiasmo inseguendo proprio uno dei suoi grandi sogni, quello di lavorare nel mondo della cucina.

L’addio a Simran ha stretto attorno alla sua famiglia il grande abbraccio di una comunità eterogenea. Mentre, all’arrivo del feretro al tempio crematorio di Piacenza, iniziavano a scendere le prime gocce di pioggia parenti, amici e compagni di classe della 14enne strappata troppo presto alla vita si sono uniti nel dolore e nel ricordo di quel sorriso che la giovane sapeva spendere per tutti.

A dire addio a Simran era presente anche il personale scolastico del Raineri-Marcora, i suoi insegnanti, il preside Alberto Mariani e diversi rappresentanti della politica locale tra cui il sindaco di Cortemaggiore Luigi Merli e gli assessori piacentini Francesco Brianzi, Mario Dadati e Matteo Bongiorni. Durante il rito sikh, la famiglia Kumar ha voluto donare a ognuno dei tanti amici della giovane figlia le rose bianche poste sulla bara.

“Sempre con noi”

Sono passati nove giorni da quel maledetto giovedì pomeriggio in cui la studentessa dell’alberghiero ha perso la vita travolta da un pullman al termine delle lezioni. Giorni di lutto che hanno coinvolto l’intera comunità piacentina. Prima della cremazione del corpo di Simran, una sua compagna di classe ha voluto abbracciare la mamma e vincere il dolore attraverso una promessa fatta davanti a tutti: “Simran sarà sempre con noi – le sue parole -, non potremo mai dimenticare una persona così gentile e così solare”.

“A nome di tutta la comunità di Cortemaggiore voglio stringermi accanto alla famiglia nella condivisione di una tristezza inimmaginabile – le parole del sindaco Merli -. Una vita così giovane non si doveva spezzare così presto. La ricorderemo per sempre”.

Al termine della cremazione, le ceneri di Simran hanno lasciato Piacenza. Verranno rimpatriate in Punjab, la regione di origine dei Kumar – dove secondo la religione Sikh – saranno depositate in un luogo importante dal punto di vista emotivo per Simran e i suoi genitori.