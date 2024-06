Disperso nei boschi mentre cerca funghi, anziano salvato dai carabinieri forestali

Un anziano di 76 anni, residente a Bettola, si era perso all’interno del bosco al confine tra la località “Cassimoreno” di Ferriere e la località “Pianazze” di Farini, mentre era intento, la mattina di giovedì 20 giugno 2024 a cercare e raccogliere funghi. Impossibilitato a trovare il sentiero per tornare indietro verso la sua autovettura che aveva parcheggiato intorno alle 8 davanti al cimitero di “Cassimoreno” e in preda ad attacchi di panico ha pensato bene di chiamare il 112.

LA LOCALIZZAZIONE

L’operatore della centrale operativa della Compagnia di Bobbio ha attivato immediatamente le ricerche, anche in considerazione dell’età del disperso e del previsto peggioramento delle condizioni meteo in Alta Val Nure. Ha quindi localizzato il segnale del suo cellulare e ha trasmesso il punto gps alla pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Ferriere che è entrata subito in azione.

LA RICERCA

Dopo circa un’ora e mezza dall’avvio delle ricerche i Carabinieri forestali, grazie alla approfondita conoscenza del territorio e di quei boschi in particolare, rimanendo in continuo contatto telefonico utilizzando anche richiami vocali, hanno rintracciato l’anziano fungaiolo, lo hanno tratto in salvo, fornendogli una prima assistenza e lo hanno condotto al di fuori della fitta e impervia area boschiva, per poi accompagnarlo sino al parcheggio dove aveva lasciato la propria auto.

SCAMPATO PERICOLO

Il 76enne era in buone condizioni di salute; ha riferito di aver perso l’orientamento a seguito di attacchi di panico ed ha ringraziato i carabinieri forestali dello scampato pericolo.