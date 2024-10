Trovato senza vita il fungaiolo disperso nei boschi di Corte Brugnatella

Le ricerche non si sono mai fermate da quando nella tarda mattinata di ieri, lunedì 14 ottobre, è stato dato l’allarme per la scomparsa del fungaiolo di 93 anni che era partito da Piacenza insieme a un amico per avventurarsi nei boschi della Val d’Aveto, nei pressi di Sanguineto.

Purtroppo, a distanza di quasi 24 ore dalla scomparsa, il pensionato piacentino è stato ritrovato senza vita da un residente del posto. Le squadre di vigili del fuoco e del soccorso alpino sono impegnate nel recupero del corpo. A monitorare la situazione anche i carabinieri di Bobbio.

La vicenda

Ieri, partito con un amico in automobile, l’anziano ha raggiunto Sanguineto, nel comune di Corte Brugnatella. Qui i due amici si sono divisi per cercare funghi nei boschi. In tarda mattinata il compagno del novantatreenne non vedendolo arrivare nel punto d’incontro concordato, ha chiesto preoccupato l’aiuto dei soccorsi. L’auto del pensionato è stata trovata al chilometro 6 della strada Val d’Aveto. Sul posto i volontari del soccorso Alpino Monte Alfeo, i carabinieri della compagnia di Bobbio, squadre di vigili del fuoco, la guardia di finanza, il 118. La zona è stata sorvolata a lungo dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, a cui si è aggiunto l’elicottero Volpe della sezione aerea della finanza di Rimini.

In serata nuove squadre dei vigili del fuoco sono partite da Piacenza con una ulteriore dotazione di droni e unità Ucl per l’allestimento di comando mobile. Le ricerche non si sono mai interrotte, neanche durante la notte. Tra i boschi, per aiutare anche diversi residenti tra cui il sindaco di Corte Brugnatella Renato Bertonazzi. Purtroppo solo stamattina il 93enne è stato ritrovato senza vita.