Primo giorno di scuola per 35.716 studenti. In 800 nei container di viale Malta

La prima campanella è suonata e ha dato ufficialmente il via al nuovo anno scolastico per 35.716 studenti piacentini. “Che la scuola sia il nido che dà rifugio, ma dal quale si spicca anche il volo” è l’augurio del sindaco Katia Tarasconi che questa mattina ha incontrato gli alunni della scuola primaria San Lazzaro Alberoni. Il primo cittadino ha invitato i ragazzi e le ragazze a guardare con riconoscenza al lavoro di chi li accoglie ogni giorno, “aprendosi al dialogo, non avendo paura di domandare aiuto se ci si sente soli, mettendosi in gioco non solo per gli obiettivi da raggiungere, ma anche nelle relazioni, nel bisogno di comprendere un mondo sempre più complesso”.

Tra città e provincia sono 33 gli istituti scolastici statali. A livello regionale si è manifestato un calo di 4.200 studenti rispetto allo scorso anno scolastico. In controtendenza con questo dato, nel Piacentino gli studenti sono aumentati di 342 unità. Sarà di certo un inizio anno scolastico particolare per gli studenti del Respighi e del Colombini. Trentasei classi dei due licei piacentini hanno infatti cominciato l’anno scolastico nei moduli didattici che sono stati posizionati nell’area demaniale di viale Malta. Un trasferimento annunciato dalla Provincia per far fronte ai lavori antisismici programmati nei due istituti e finanziari dal Pnrr.

Oggi è il primo, ma nei diari degli studenti è già ben cerchiato quello che sarà l’ultimo giorno di scuola, previsto per giovedì 6 giugno 2024. In attesa che arrivi, buon anno scolastico a tutti