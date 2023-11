Bullismo a scuola, studentessa taglia i capelli alla rivale durante l’intervallo

A pochi giorni dall’inquietante episodio del coltello afferrato da uno scolaro di terza elementare, gesto di reazione a un rimprovero della maestra, ecco un nuovo fatto che ancora una volta interroga il mondo educativo, dalle scuole alle famiglie. In questo caso le protagoniste sono due compagne di classe di prima superiore tra cui non sarebbe mai corso buon sangue, fin dall’inizio dell’anno. Non è ancora chiara la ragione alla base di un’antipatia, forse reciproca, sfociata ben presto in una serie di frizioni, prese in giro e litigi.

L’altra mattina – era venerdì scorso – si è arrivati all’apice dei dissapori. Erano le 10,30 e in quel momento a scuola era in corso l’intervallo. Nel corridoio regnava il chiasso tipico della pausa tra le lezioni quando una studentessa ha tagliato una ciocca di capelli alla rivale sotto gli occhi di altri studenti.

Da qui si sarebbe innescata l’ennesima furibonda lite, placata solo grazie al pronto intervento di docenti e collaboratori scolastici.

