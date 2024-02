A Fiorenzuola percorso anti-bullismo per gli studenti di elementari e medie

In occasione della Giornata internazionale contro il bullismo, che ricorre ogni 7 febbraio, alle scuole medie Gatti di Fiorenzuola gli studenti di prima e seconda media e i bambini della quinta elementare hanno allestito una mostra dal titolo “#Bullochi6?”. Un percorso a tappe realizzato all’interno dell’istituto, che racconta attraverso fumetti, installazioni artistiche e cartelloni, le emozioni del bullo.

L’incontro si è concluso con una riflessione ottimista da parte dei ragazzi: “Tutti posso cambiare, ma perché questo avvenga, anche le persone che circondano il bullo devono cambiare; coloro che non si sentono amati non riescono ad amare a loro volta”.

Sempre concentrandosi sulla figura del bullo, gli studenti hanno concluso spiegando come occorra “cercare di capire qual è l’origine della sua sofferenza, provare ad aiutarlo, offrendogli ascolto e, soprattutto, senza giudicarlo dall’apparenza”.

I bambini della classe quinta della scuola elementare, invece, hanno elaborato dei fumetti nei quali si raccontano storie di bullismo, anche cyber. Attraverso i disegni, hanno così sottolineato l’importanza di chiedere aiuto ai genitori ed agli insegnanti quando si vive una situazione di bullismo direttamente o indirettamente.

L’intero progetto è stato realizzato durante le ore di educazione civica, con la guida del gruppo antibullismo dell’istituto, composto dalla maestra Maria Grazia Vaccaro e dalle professoresse Rossella Moselli, Federica Pisotti e Viviana Catitti.

Il team delle insegnanti ha concluso: “Il bullismo è un problema in aumento, anche nella sua forma cyber, visto che la maggior parte degli studenti possiede una pagina social. La nostra scuola non è indifferente, siamo formate per riconoscere situazioni di disagio, sofferenza, per curare le vittime e per educare i ragazzi. Per poterlo fare al meglio, è però importante la collaborazione delle famiglie”.